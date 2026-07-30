مرصد حرب السودان : ولاية شمال كردفان

اكدت المنظمة الدولية للهجرة نزوح حوالي 14,30 شخصا، في التاسع والعشرين من يوليو 2026، من قرية الجمامة في محلية سودري بولاية شمال كردفان، بسبب تدهور الاوضاع الامنية.

قالت المنظمة ان الاسر المتضررة نزحت إلى مواقع امنة في محلية سودري، وكذلك منطقة غرب بارا بشمال كردفان.

شهدت عدد من مناطق ولاية شمال كردفان معارك عسكرية دامية بين الجيش السوداني والقوات المشتركة ودرع السودان، مع قوات الدعم السريع في الأيام القليلة الماضية.

أسفر العمل العسكري إلى تحقيق انتصارات عسكرية لصالح الجيش السوداني والقوات الموالية له.