صورة من خسائر قوات الدعم في كردفان اليوم السبت 25 يوليو 2026

سودان وور مونيتور : ولاية شمال كردفان

اعلن حاكم اقليم دارفور مني اركو مناوي ان القوات المسلحة والمشتركة ولجان المقاومة، استطاعت تحرير عدد من المناطق المهمة في إقليم كردفان، من قبضة قوات الدعم السريع.

فيديو لجنود القوات المشتركة يؤكدون فيه الانتصار علي قوات الدعم السريع

قال مني في بيان مقتضب علي صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت 25 يوليو 2026، أن القوات تمكنت من استرداد وتحرير مناطق بارا، وام قرفة، وام سيالة، وجبرة الشيخ، في ولاية شمال كردفان ، بعد عمليات عسكرية نوعية.

قال مني ’’ ان العمليات العسكرية المحكمة أربكت صفوف مليشيا قوات الدعم السريع، وكسرت شوكتها لقد منيت المليشيا بخسائر فادحة في الأرواح والعتاد وتهاوت دفاعاتها أمام زحف ‘‘.

جندي يتبع للقوات العسكرية يشير الي دخول منطقة ام سيالة ويعد بالتقدم الي مناطق اخري