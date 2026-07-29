مرصد حرب السودان : متابعات

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ’’ أوتشا ‘‘ في بيان صدر يوم الاثنين 27 يوليو 2026، من أن النزاع المستمر وحالات النزوح وتفشي الأمراض تواصل مفاقمة الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء السودان.

اكدت اوتشا ان مصادر محلية أفادت بمقتل 15 مدنياً وإصابة سبعة آخرين يوم الجمعة 25 يوليو 2026، في هجوم وقع جنوب مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان.

وفي ذات الوقت، أفاد الشركاء الميدانيون في اقليم دارفور بأن انعدام الأمن والعنف بين المجتمعات المحلية قد تسببا مؤخراً في نزوح أكثر من 20 ألف شخص، حيث يحتاج الكثير منهم إلى دعم عاجل.

وجددت اوتشا دعوتها لجميع الأطراف لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ومستدام ودون عوائق.

في ذات الوقت، تشهد البلاد تفشياً لمرض الكوليرا، حيث سُجلت أكثر من 2000 حالة مشتبه بها و170 حالة وفاة منذ شهر مايو 2026، وتركزت معظم الحالات في إقليم كردفان، واضافت اوتشا رغم التحديات، تواصل المنظمات الإنسانية تقديم المساعدات المنقذة للحياة كلما وحيثما أمكن ذلك.

وتواصل الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني تكثيف جهود الاستجابة للكوليرا، ودعم ما يقرب من 80 موقعاً للترصد الوبائي، و16 مركزاً للعلاج، وثماني نقاط الارواء الفموي ، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة وقائية تستهدف أكثر من 270 ألف شخص في المناطق المتضررة.

اكدت اوتشا ان نقص التمويل يحد من نطاق الاستجابة، في ذات الوقت، حثت الجهات المانحة على تقديم تمويل إضافي.

وكشفت عن تمويل حوالي 40 في المائة فقط من النداء الإنساني الخاص بالسودان لهذا العام، حيث تم تلقي 1.1 مليار دولار أمريكي من أصل 2.9 مليار دولار تقريباً مطلوبة.