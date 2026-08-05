الدعم السريع يسيطر على منطقة بئر سليبة الحدودي مع تشاد والقوات المشتركة تؤكد مقتل قائد القوة المهاجمة الجنرال مهد إسماعيل “مهدي جبل موون”

سودان وور مونيتور: غرب دارفور

تجدد المواجهات بين قوات الدعم السريع و القوات المشتركة والمجموعات المحلية المساندة لهما صبيحة الأمس الثلاثاء الرابع من اغسطس ٢٠٢٦م بمنطقة بئر سليبة الواقعة بمحلية سربا بولاية غرب دارفور انتهت بسيطرة قوات الدعم السريع عليها. فيما افادت مصادر ذات صلة بالأحداث لـ (سودان وورمونيتور) ان قوات الدعم السريع شنت هجوما على بير سليبة التي كانت ترتكز فيها قوات المشتركة حيث استمر القتال لساعات استطاع فيها الدعم السريع طرد القوات المشتركة والمجموعات المقاتلة معها خارج نطاق المنطقة، كما إستولى على بعض العتاد وحرق إرتكازات المشتركة.

ويظهر في الفيديو أدناه قوات الدعم السريع المهاجمة حيث يقول منسوبيها إنهم تمكنوا من دخول منطقة بئر سليبة وطرد المشتركة وتدمير إتكازاتهم في المنطقة.

من جانبها أعلنت قيادة قوات المشتركة مقتل قائد المحور الغربي بالدعم السريع اللواء مهدي ادم اسماعيل المعروف بـ ”مهدي جبل مون” خلال ضربة جوية نفذتها طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني استهدفته اثناء هجومه على منطقة “بئر سليبة” أمس.

وقد نشر السيد مني أركو مناوي على صفحته بالفيسبوك حيث وصف القائد مهدي جبل مون بالهالك، قائلا “لم تكن معركة حجر مرفعين وبئر سليبة سوى ملحمة بطولية أثبت فيها أبطالنا أن الإرادة الصلبة تهزم كل محاولات العدوان ، بعد مواجهة شرسة حققت قواتنا نصراً ميدانياً ، وفقا لما أعلنته قواتنا”، في إشارة إلي أن المعركة لم تكون محصورة في منطقة بئر سليبة وإنما إمتدت إلى مناطق أخرى مجاورة، لكن لم يبين المكان الذي قتل فيه القائد جبل مون كما أنه لم يؤكد بالقطع أن قواتهم لا تزال تسيطر على الوضع، وإنما إمتفى بالقول “وفق ما أعلنته قواتنا”.

فيما قال مصدر عسكري من القوات المشتركة لـ (سودان وورمنيتور) ان مقتل جبل مون في حد ذاته أكبر انتصار حيث انه يعتبر رقم كبير وخسارة عظمى لقوات الدعم السريع كما انه كان قائد مدفعية الدعم السريع في عمليات الخرطوم والجيلي وتولى قيادة المجموعة “١٢٨” عقب ترقيته الى لواء دعم سريع.

كما بث مقاتلون يتبعون للقوة المشتركة مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي قالوا فيه انهم صدوا هجوم الدعم السريع على منطقة بئر سليبة وحجر مرفعين وخلاله استطاعوا تدمير عدد من المركبات القتالية واستلام اعداد اخرى زاعمين مقتل اللواء دعم سريع مهدي جبل مون قائد القوة المهاجمة، كما نشرت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح بيان عسكري قالت فيه ان قواتهم تمكنت من الحاق هزيمة ساحقة في صفوف الدعم السريع وكبدته خسائر في الأرواح والعتاد استطاعوا خلالها الاستيلاء على عدد من عربات الدفع الرباعي ومدافع الـ ٢٣ وغيرها من المعدات العسكرية ومقتل قائد العمليات مهدي جبل مون وعدد كبير من عناصر القوة المهاجمة.

ويعتبر “جبل مون” اشهر القادة الميدانيين بمحور غرب دارفور ومسئول ادارة العمليات القتالية بالمحور الغربي الذي كان قد ظهر متحدثا عقب سيطرتهم على منطقة كلبس في ١١ يوليو ٢٠٢٦م عبر مقطع فيديو يهدد فيه القوات المشتركة بعدم الانصات لقرارات القائد جبريل ابراهيم الذي وصفه بالعميل وتوعد بدخول منطقة الطينة “تعرفوني تماما نعرفكم تماما الطينة ده اسبوع ما تاخد معاي”.

وتعتبر منطقة بير سليبة الحدودية الواقعة على بعد حوالي ٣٠ شمالي الجنينة موقعاً استراتيجاً ونقطة ارتكاز حدودية تربط بين السودان وتشاد لذا تعتبر منطقة أساسية لتمرير الإمدادات العسكرية ومحور هام لتغذية العمليات العسكرية الامر الذي يعزز مساعي أطراف الصراع للسيطرة عليها.