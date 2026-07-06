التاجر صلاح علي محمد هود لقي مصرعه بعد تعرضه لطلق ناري من قبل مسلحين في الطريق الرابط بين امبرو ومدينة الطينة

سودان وور مونتيور: اقليمي درافور وكردفان

لقي عشرات المدنيين مصرعهم في حوادث اطلاق نار متفرغة بالطريق الرابط بين شمال دارفور والولاية الشمالية، وبعضهم في حوادث نهب مسلحة.

حسب التقارير التي يرصدها موقع ’’ سودان وور مونيتور ‘‘ يعاني سكان دارفور من قطاع الطرق واغتيالات المواطنين من قبل مسلحين مجهولين وذلك نتج عن انتشار السلاح بين غير النظاميين وغياب الرقابة وضبط قوانين حمل السلاح، الذي يقتل العشرات شهريا مع تعرضهم لاعتداء ونهب الممتلكات والتعدي داخل المنازل داخل المدن.

في ذات الوقت، كشفت مصادر متطابقة لسودان وور مونيتور عن مقتل تسعة شاب على الاقل في الطريق الرابط بين دارفور والشمالية مساء السبت الموافق 4 يوليو 2026، وذلك بعد احتجازهم من قبل الطوف الذي يتبع لقوات الدعم السريع والمسئول عن تأمين الطريق الذي ينشط بالتجارة ومرو السيارات التجارية من مدينة الطينة الحدودية وبعض مدن دارفور الى مدينة الدبة بالولاية الشمالية.

منع خروج الصادرات التجارية

قالت ذات المصادر ان قوات الدعم السريع منعت خروج الصادرات التجارية من اقليم دارفور، وبنفس النهج اوقف الجيش السوداني خروج الشاحنات التجارية من ولاية الشمالية الى مناطق سيطرة الدعم السريع.

في ذات السياق، قتل ثلاث مواطنين في احداث نهب متفرقة بدارفور من قبل مسلحين خلال الاسبوع الاول من يوليو الجاري، فقد قتل المواطن حمادي ابراهيم ادم جاموس صبيحة اليوم الاثنين الموافق 6 يوليو 2026، في محاولة نهب من قبل مسلحين ملثمين يستقلون دراجة نارية بمدينة قريضة بولاية جنوب دارفور.

ولقي التاجر صلاح علي محمد هود مصرعه بعد تعرضه لطلق ناري من قبل مسلحين في الطريق الرابط بين امبرو ومدينة الطينة يوم الجمعة الثالث من يوليو، حيث قام الجناة بنهب جميع مقتنياته وامواله حسب ذوي الفقيد.

وافادت مصادر ميدانية من قرية تنقرارة جنوبي مدينة كتم بشمال دارفور عن مقتل المواطن عثمان عبدالله عثمان في محاولة نهب من قبل مسلحين قبل ان يلوذوا بالفرار،و قامت لجنة شعبية من المنطقة (فزع) بتتبع اثر الجناة اذ القت القبض على بعض المشتبه بهم بالقرب من موقع الحدث.

القصف الجوي والمدفعي يستهدف اسرة وقافلة تجارية بشمال دارفور وجنوب كردفان

استهدفت طائرة مسيرة يرجح انها تتبع للجيش السوداني قافلة تجارية قادمة من دولة ليبيا مساء الاحد الموافق الخامس من يوليو 2026م بالقرب من منطقة الزرق بشمال دارفور وقد اسفر القصف عن مقتل واصابة عدد من السائقين والركاب، لم يتم حصرهم بجانب تدمير عدد 14 شاحنة، والحاق خسائر مادية تقدر بملايين الدولارات، وفق مصادر لـ(سودان وورمونيتور).

استهدفت مدفعية تأسيس المتمثلة في الحركة الشعبية وقوات الدعم السريع احياء مدينة الدلنج بجنوب كردفان مساء السبت الموافق 4 يوليو، واسفر القصف عن مقتل ثلاث افراد من اسرة واحدة، وهم نسيبة محمد صديق، ووالدتها حنان مصطفي حرمين، وابن اختها محمد ابو القيس الذي يبلغ من العمر اربعة سنوات.