سودان وور مونيتور : ولاية شمال دارفور

افادت المنظمة الدولية للهجرة، أنه في الفترة ما بين 20 و 23 يوليو 2026، نزح ما يقارب من 2,545 شخصاً قد نزحوا من قريتي وادي قنك و وادي خزان في محلية أم برو بولاية شمال دارفور.

قالت المنظمة الدولية للهجرة أن الأسباب التي أدت إلى النزوح من ضمنها تدهور الاوضاع الأمنية، واشارت التقارير إلى أن غالبية الأسر المتضررة نزحت عبر الحدود إلى تشاد.

اكد التقرير التي تقلي ’’ سودان وور مونيتور ‘‘ نسخة منه يوم الأحد 26 يوليو 2026، ان الاوضاع في المنطقة لا تزال متوترة للغاية.