الامين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ’’ ايغاد‘‘ يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان

سودان وور مونيتور : الخرطوم

التقى الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) الدكتور ورقني قبيهو ، أمس الخميس 30 يوليو 2026 في الخرطوم، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان.

واكد ورقني قبيهو في اللقاء على التزام إيغاد الراسخ بدعم مسيرة السودان نحو السلام والاستقرار والتعافي.

وأعلن ورقني عن الحوار المستمر، والتضامن الإقليمي، ومواصلة الانخراط والتفاعل مع حكومة وشعب السودان.

خلال زيارته الرسمية إلى الخرطوم، التقى ورقني رئيس وزراء جمهورية السودان كامل إدريس.

رئيس الوزراء السوداني كامل ادريس يلتقي ورقني قبيهو في الخرطوم

وتركزت المباحثات حول دفع مسار السلام والاستقرار والتعافي في السودان، حيث أكد الدكتور ورقني مجدداً التزام “إيغاد” الراسخ بمواصلة الانخراط الفاعل مع حكومة وشعب السودان دعماً للسلام الدائم والتعافي.