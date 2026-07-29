صور ضحايا قصف الجيش السوداني لقرية شرشار بشمال كردفان

مرصد حرب السودان : ولاية شمال كردفان

أشارت مصادر محلية في قرية شرشار التابعة لولاية شمال كردفان، ان الجيش السوداني نفذ هجمات عسكرية جوية، استهدفت منازل المواطنين العزل والأعيان المدنية.

وأكدت المصادر الهجوم ادى الى سقوط اعداد كبيرة بين صفوف المدنيين بين قتلى وجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، يوم الأربعاء 29 يوليو 2026.

صور ضحايا قصف الجيش السوداني لقرية شرشار بشمال كردفان

أشارت بعض الفيديوهات التي تلقي ’’ مرصد حرب السودان ‘‘ عينة منها، أن المسيرات التي تتبع للجيش السوداني، قد استهدفت منطقة ليس بها تواجد عسكري لقوات الدعم السريع.

و إن صور الجثث الملقاة علي الأرض، هم من المدنيين العزل، ويبدو أن الغالبية التي توضحها الصور والفيديوهات من النساء و الأطفال، و مشاهد الجثث علي الأرض، في حقيقة الأمر، مؤلمة للغاية، ومناظر حزينة.

فيديو يوضح سقوط مدنيين في قرية شرشار نتيجة قصف الجيش السوداني في كردفان

في ذات السياق، اعرب احمد تقد لسان الناطق الرسمي باسم تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) عن إدانته لهذه الجريمة النكراء.

و قال احمد، في بيان ’’ ظللنا طوال الفترات السابقة نتابع و نرصد الانتهاكات الجسيمة التي ظل يرتكبها جيش الحركة الإسلامية الارهابية في السودانيين ‘‘.

وناشد المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وكافة المجتمع الدولي بفتح تحقيق فى هذه الانتهاكات فإن القصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان والاستهداف المباشر للقرى الآمنة يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويرتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

فيديو يوضح سقوط مدنيين في قرية شرشار نتيجة قصف الجيش السوداني في كردفان

واضاف تقد إن الصمت الذي يمارسه المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات يمثل وصمة عار علي جبين الانسانية فهذه الاعتداءات تتواصل كل صباح ومساء علي المدنيين والنساء والأطفال.

حذر أن الاستهداف الممنهج و الممارسات العدوانية المستمرة علي الشعوب السودانية لن تمر دون مساءلة و محاسبة.