سودان وور مونيتور : متابعات

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ’’ اوتشا ‘‘ تواصل الازمة في السودان تفاقمها في هذا العام، مما يترك الملايين في حاجة ماسة إلى الدعم الإنساني.

واشارت التقديرات، حسب بيان اوتشا، إلى أن 33.7 مليون شخص في السودان، بحاجة إلى المساعدات الانسانية، وهو ما يمثل مستوى غير مسبوق من الاحتياج ويصنف كواحدة من أشد حالات الطوارئ الإنسانية في العالم.

قالت الأمم المتحدة في بيان لها تقلي ’’ سودان وور مونيتور ‘‘ نسخة منه يوم الأحد 26 يوليو 2026، لمواجهة هذه الاحتياجات المتزايدة، ناشدت الشركاء في المجال الإنساني توفير 2.9 مليار دولار أمريكي لتقديم مساعدات منقذة للحياة إلى 20.4 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت أوتشا، رغم التحديات التشغيلية الكبيرة، بما في ذلك القيود المفروضة على الوصول، وانعدام الأمن، ونقص التمويل الحاد، تمكنت المنظمات الإنسانية من الوصول إلى 10.6 مليون شخص بحلول شهر يونيو 2026.

فإن 16 في المائة فقط أي ما يعادل 1.7 مليون شخص تقريباً، تلقوا مساعدات متعددة القطاعات، مما يسلط الضوء على حجم الاحتياجات غير الملباة.

قالت اوتشا انها واصلت إعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني من أشد الاحتياجات الإنسانية، إلا أن الوصول إلى المواقع الأكثر تضرراً ظل يمثل تحدياً كبيراً.

كشفت في المحليات السبع المصنفة ضمن فئة الوضع الكارثي، من حيث شدة الاحتياجات المتعددة القطاعات (المستوى الخامس)، تمكن الشركاء من الوصول إلى 1.7 مليون شخص، متجاوزين بذلك المستهدف البالغ 1.5 مليون شخص.

وعزت الأمم المتحدة ذلك إلى حد كبير إلى معدلات الوصول المرتفعة للغاية المسجلة في كل من طويلة (194%) وكادقلي (139%)، في حين ظلت معدلات التغطية دون المستوى المستهدف في المحليات الخمس الأخرى.