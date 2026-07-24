مرصد حرب السودان : متابعات

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ’’ أوتشا ‘‘ أنه على الرغم من نقص التمويل وانعدام الأمن في السودان، تواصل المنظمات الإنسانية تقديم المساعدات المنقذة للحياة في جميع أنحاء البلاد.

وكشف تقرير للأمم المتحدة، صدر في السابع عشر من يوليو 2026، خلال النصف الأول من هذا العام، تمكن الشركاء في المجال الإنساني من الوصول إلى حوالي 11 مليون شخص في أنحاء السودان وتقديم شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة لهم.

وأكدت أوتشا أدى نقص التمويل إلى تقليص مستوى الدعم الذي تستطيع المنظمات الإغاثية تقديمه، و حصل الكثير من الناس على مساعدات غذائية تكفي لثلاثة أو أربعة أشهر فقط بدلاً من الأشهر الستة المخطط لها.

وحذرت اوتشا من أن نقص التمويل يتسبب أيضاً في فجوات حرجة في الاستجابة الإنسانية ويحد من نطاق المساعدات المقدمة للمحتاجين.

إذ لم يتلقَّ الدعم في قطاعات متعددة سوى 1.7 مليون شخص، أي ما يعادل 16 في المائة فقط من إجمالي الـ 11 مليون شخص الذين تم الوصول إليهم خلال النصف الأول من العام.

وأضافت لا يزال الصراع المحرك الرئيسي للاحتياجات الإنسانية في السودان، لا سيما في منطقتي دارفور وكردفان، وكذلك في ولاية النيل الأزرق.

وجددت أوتشا مكتب دعوتها لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ومستدام ودون عوائق.

وناشدت المجتمع الدولي توفير تمويل إضافي، أوضحت، إذ لم تتجاوز نسبة تمويل النداء الإنساني الخاص بالسودان لهذا العام حوالي 39 في المائة، حيث تم استلام 1.1 مليار دولار من أصل المبلغ المطلوب البالغ قرابة 2.9 مليار دولار.