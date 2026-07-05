مرصد حرب السودان : ولاية شمال دارفور

اكدت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان لها اعده الفريق الميداني التابع لمصفوفة تتبع النزوح، نزوح ما يقارب 3,560 شخصا، في الثالث من يوليو 2026، من قرية وادي فنقو التابعة لمحلية ام برو في ولاية شمال دارفور.

قالت المنظمة في بيان صدر يوم الأحد 5 يوليو 2026، ان تدهور الاوضاع الامنية نتيجة المعارك في الفترة الاخيرة بين القوات المشتركة والجيش السوداني مع قوات الدعم السريع.

بينما اشارت التقارير الاولية إلى أن الأسر المتضررة قد نزحت إلى مواقع أخرى داخل محلية أم برو، وأوضحت ان الوضع يشهد تقلبات سريعة في الاقليم.