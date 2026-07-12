صورة الممثل السامي نيابة عن الاتحاد الاوروبي

مرصد حرب السودان : ولاية الخرطوم

أعرب الممثل السامي نيابة عن الاتحاد الأوروبي في السودان عن قلقه البالغ إزاء الوضع في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان؛ إذ يهدد حشد عسكري كبير تقوم به قوات الدعم السريع المدينة التي تؤوي حالياً 500 ألف مدني، بمن فيهم ما يقرب من 100 ألف نازح.

قال الاتحاد الأوروبي في بيان صدر يوم الجمعة 10 يوليو 2026 ’’ يتعين على قوات الدعم السريع الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية داخل الأبيض ومحيطها، والتي تعرض المدنيين للخطر، فلا ينبغي أن تصبح الأبيض نسخة أخرى من مدينة الفاشر.

في ذات الوقت، طالب الاتحاد الأوروبي جميع أطراف النزاع احترام القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان احتراماً تاماً، بما في ذلك حماية المدنيين، ولا سيما النساء والفتيات - والبنية التحتية المدنية.

قال إن أي هجوم يستهدف السكان المدنيين أو يحول دون مرورهم الآمن، أو أي إجراء يعرقل عمداً وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، يُعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وسيدفع الاتحاد الأوروبي إلى النظر في اتخاذ تدابير صارمة ضد المسؤولين عن ذلك.

وكذلك، حث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف الفاعلة الأجنبية، تماشياً مع التزاماتها بموجب “مبادئ برلين” على الإنهاء الفوري لأي دعم مباشر أو غير مباشر من شأنه تمكين الصراع أو تأجيج استمراره.

ودعا الاتحاد جميع أطراف النزاع إلى العودة للمفاوضات من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق ومستدام ووفقاً للمبادئ الإنسانية، ودعم عملية سياسية مدنية بقيادة سودانية تفضي إلى استعادة الحكم المدني، فضلاً عن إرساء مبادئ المساءلة واحترام القانون الدولي والتمسك بهما.

و قال الاتحاد، بصفته عضواً في “المجموعة الخماسية”، يجدد الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامه تجاه الشعب السوداني، وسيواصل دعم الجهود الرامية إلى إنهاء المعاناة، وتعزيز العدالة والمساءلة، وإرساء السلام في إطار عملية انتقالية يقودها السودانيون نحو الحكم المدني.