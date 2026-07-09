مرصد حرب السودان : ولاية شمال كردفان

اكدت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان مدينة الابيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، تواجه الأسر فيها صعوبات يومية متزايدة في ظل انقطاع الخدمات الاساسية.

قالت اللجنة في بيان لها صدر في الثالث من يوليو 2026، أنه بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر السوداني، تعمل علي تكثيف المساعدات الانسانية لمساعدة السكان علي تلبية احتياجاتهم الاكثر الحاحا.

أضافت اللجنة ’’ وزّعنا حصصاً غذائية تكفي لمدة شهر على أكثر من 42,000 شخص في المخيمات والتجمعات الحضرية ‘‘.

قالت ’’ سنقوم خلال الأسابيع المقبلة بتوزيع مكملات غذائية على أكثر من 7,000 طفل، بالإضافة إلى النساء الحوامل والمرضعات ‘‘.

مسيرة الدعم السريع تنهي حياة 10 أشخاص منهم 5 نساء بطريق الصادرات

بينما زعمت شبكة اطباء السودان في بيان صدر يوم الأربعاء 8 يوليو 2026، مقتل 10 أشخاص مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهدافهم بمسيّرة تتبع للدعم السريع على طريق الصادرات غربي أم درمان أثناء توجههم لحضور مناسبة زواج ما أدى إلى احتراقها بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها.

بينما اكدت الشبكة في ذات البيان، أن استهداف المدنيين ووسائل النقل المدنية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني علما بأن الاستهداف تم بطريقة متعمدة عبر مسيرة موجهة القيادة وغير عشوائية مما يعكس حجم الاستهداف الممنهج للمدنيين بالمنطقة.

في ذات الوقت، الشبكة المنظمات الأممية للقيام بدورها والضغط على قيادات الدعم السريع التي تعمل على التضييق على المدنيين واستهدافهم بصورة متعمدة تخالف كل الأعراف الدولية.