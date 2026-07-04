رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السوداني يستقبل الوفد الاوغندي

مرصد حرب السودان : ولاية الخرطوم

أكد السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان ، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، حرص السودان على تعزيز وتطوير علاقاته مع جمهورية أوغندا، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

فيديو استقبال البرهان للوفد الاوغندي في العاصمة السودانية الخرطوم

استقبل مدير جهاز المخابرات العامة السوداني الفريق اول احمد ابراهيم مفضل يوم السبت 4 يوليو في العاصمة السودانية الخرطوم، مدير جهاز المخابرات الخارجية ومبعوث الرئيس الأوغندي السفير جوزيف اكووت.

ونقل المبعوث الأوغندي إلى رئيس مجلس السيادة تحيات الرئيس يوري موسيفيني، مؤكداً اهتمام بلاده بدعم جهود السلام والاستقرار في السودان.

بينما جدد السفير جوزيف أكووت موقف أوغندا الرافض لإقامة أي كيانات موازية للسلطة في السودان، وشدد على دعم الحكومة الاوغندية لسيادة السودان ووحدة أراضيه، وحرصها على أمنه واستقراره، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.