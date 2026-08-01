مدثر ادم شريف ’’ اسكنيت ‘‘ الذي اصيب برصاص في منطقة مرشنج شمال مدينة نيالا

سودان وورمونيتور: اقليم دارفور

قتل شخص واصيب اثنين مساء امس الجمعة الموافق 31 يوليو 2026م، خلال هجوم مسلح نفذه الدعم السريع على منطقة الدور الواقعة شمال غرب مدينة كتم بولاية شمال دارفور.

وقال شهود عيان لـ(سودان وورمونيتور) ان قوة عتادها 50 سيارة قتالية، ويرافقها عدد كبير من الدراجات النارية (مواتر)، دخلت منطقة الدور وتمركزت بالمنطقة.

بينما تسللت مجموعة من المواتر داخل الأحياء (شفشافة) وقامت بأعمال نهب المنازل، والمحال التجارية خلالها قتل المواطن/ مبارك عبدالله جالي بلال، واصيب اثنين اخرين داخل منازلهم تم نقلهم الى مستشفى كتم لتلقي العلاج.

صورة المواطن/ مبارك عبدالله جالي بلال الذي قتل في احداث اطلاق في منطقة الدور الواقعة شمال غرب مدينة كتم

في سياق ذو صلة افادت أنباء عن مقتل مدير ادارة الشباب والرياضة بالإدارة المدنية لمحلية أم دخن بولاية وسط دارفور الأستاذ/ ابراهيم محمد عبدالكريم ’’ كانوري ‘‘ و ثلاثة أشخاص بجانب اصابة ثلاثة اخرين في هجوم مسلح من قبل مسلحين، فيما قالت السلطات الأمنية انها القت القبض على مرتكبي الجريمة بوحدة ’’ كابار ‘‘ الإدارية التابعة لمحلية ام دخن.

محمد ابراهيم عبد الكريم ’’ كانوري ‘‘ مدير ادارة الشباب والرياضة في محلية ام دخن الذي قتل في هجوم شنه مسلحين

اثر مشاجرة متعلقة بملكية الاراضي الزراعية قتل المزارع ادم أبكر واصيب سيدتين بكسور بمنطقة ’’ دُمة ‘‘ شمال مدينة نيالا بجنوب دارفور يوم الخميس الموافق 30 يوليو2026م ، وتعود الحيثيات الى ان الجاني استولى على المزرعة خلال فترة نزوح المالك أدم ابكر، وأسرته الى مخيم عطاش بعد اندلاع الحرب، وبعد عودته رفض الجاني تسليم الارض الى ماكلها، مما دار شجار مصحوب باطلاق نار مباشر ادى لاى مقتل المالك واصابة زوجة الجاني وسيدة اخرى ذات صلة بالجاني.

في ذات السياق، تعرض المواطن/ مدثر ادم شريف المشهور ب ’’ اسكنيت ‘‘ لعملية اطلاق نار من قبل مسلحين يرجح انتماؤهم للدعم السريع يوم الجمعة الموافق 24 يوليو 2026م، ادى الى اصابته بإصابات متفاوتة.

وكشف مقربين من الاسرة، انه اثناء تواجده بمزرعته بمنطقة مرشنج شمالي نيالا اعتدو عليه مجموعة من المسلحين بالضرب بالعصي، واثناء محاولته للمقاومة قام احد الجناة بإطلاق رصاص مباشر اصابت الرأس، والكتف نقل على اثرها الى مدينة نيالا لتلقي العلاج.

مدثر ادم شريف ’’ اسكنيت ‘‘ الذي اصيب برصاص في منطقة مرشنج شمال مدينة نيالا

فيما اضافت المصادر بمعاناة مواطني مرشنج من الاعتداءات المتكررة وحالات النهب المسلح، واقتلاع المزارع بالقوة، كما قيدت السلطات الاعلاميين والجهات الاعلامية بعدم نقل الوقائع، او نشرها وكل من يتم يوثق الاحداث يعد في قائمة المتعاونين.

افادت مصادر لـ(سودان وورمونيتور) عن اندلاع صراع قبلي بين قبيلتي السلامات والنوايبة متعلق بنهب أبقار بمنطقة بيضة بولاية غرب دارفور.

قالت ان الاشتباكات ابتدأت صبيحة يوم الأربعاء 30 يوليو 2026، وتوقفت بعد فترة قصيرة ثم تجددت بعد تعزر اللجنة المعنية لفض النزاع، و تسبب النزاع بمقتل عدد17 من الطرفين بجانب اصابة العشرات، مع توقع تجددها في قادم الايام اذا لم تتدخل السلطات من حلها.

انعدام الكاش واللحوم الحمراء بسوق كتم يفاقم من معاناة المواطنين

كشفت مصادر ميدانية ل ’’ سودان وورمونيتور‘‘ عن انعدام شبه تام للفئات النقدية ’’كاش ‘‘ مقابل بنكك بسوق كتم الكبير مما اسفر عن ركود البضائع مع معاناة المواطنين حيث بعد قرار قوات الدعم السريع بمنع تداول تطبيق “ بنكك ‘‘ بالمنطقة مما اثر سلباً على سير السوق وادى الى تخوف التجار من تداول العملة الورقية مقابل رصيد ’’ بنكك ‘‘ وقد ارتفعت نسبة التبديل من بنكك الى كاش الى اكثر من 30% مع ندرة الحصول عليه الأمر الذي دفع التجار الى اغلاق متاجرهم.

كما اشتكى مواطنوا مدينة كتم شح اللحوم الحمراء بالسوق ويرجع ذلك لعدم تدفق الثروة الحيوانية الى داخل المدينة، حيث مصدر الثروة الحيوانية الوحيد لمدينة كتم هو مناطق شمالي كتم ودارزغاوة التي لها النصيب الأكبر.

وبعد احداث مناطق الطينة وأمبرو وكرنوي، وعدم سير الحركة التجارية والمركبات ادى الى ندرة في اللحوم الحمراء(ابل، بقر،ضأن، ماعز) مع ارتفاع الاسعار بالسوق.