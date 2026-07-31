السكرتير التنفيذي للايغاد يعيد افتتاح مكتب البعثة في العاصمة الخرطوم
ورقني قبيهو يؤكد التزام الإيغاد بالوقوف إلى جانب حكومة السودان وشعبه
السكرتيرالتنفيذي للايغاد يفتتح مكتب البعثة في العاصمة السودانية الخرطوم
الإيغاد تجدد التزامها تجاه السودان
سودان وور مونيتور : الخرطوم
أعاد الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) الدكتور ورقني قبيهو ، أمس الخميس 30 يوليو 2026 في الخرطوم، افتتاح مكتب بعثة الإيغاد لدى جمهورية السودان رسمياً في العاصمة السودانية الخرطوم.
و قال ورقني ’’ ستكون البعثة بمثابة منصة متجددة للحوار والشراكة والتفاعل المستمر مع السودان ‘‘.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور ورقني خلال حفل الافتتاح الرسمي ’’ ن هذا الحدث يتجاوز مجرد إعادة افتتاح بعثة ‘‘.
واكد ورقني على التزام الإيغاد الراسخ بالوقوف إلى جانب حكومة السودان وشعبه في سبيل تعزيز السلام، والتعافي وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.