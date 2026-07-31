السكرتيرالتنفيذي للايغاد يفتتح مكتب البعثة في العاصمة السودانية الخرطوم

الإيغاد تجدد التزامها تجاه السودان

سودان وور مونيتور : الخرطوم

أعاد الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) الدكتور ورقني قبيهو ، أمس الخميس 30 يوليو 2026 في الخرطوم، افتتاح مكتب بعثة الإيغاد لدى جمهورية السودان رسمياً في العاصمة السودانية الخرطوم.

و قال ورقني ’’ ستكون البعثة بمثابة منصة متجددة للحوار والشراكة والتفاعل المستمر مع السودان ‘‘.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور ورقني خلال حفل الافتتاح الرسمي ’’ ن هذا الحدث يتجاوز مجرد إعادة افتتاح بعثة ‘‘.

واكد ورقني على التزام الإيغاد الراسخ بالوقوف إلى جانب حكومة السودان وشعبه في سبيل تعزيز السلام، والتعافي وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.