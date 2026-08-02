جموع المشيعين لموتي الطائرة المسيرة التي قتلت العشرات في منطقة غراء الزاوية في ولاية شمال دارفور

مرصد حرب السودان : ولاية شمال دارفور

اكدت مصادر متعددة يوم الأحد 2 اغسطس 2026، ان طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني ارتكبت مجزرة بشرية في محكمة أهلية، كانت منعقدة في غراء الزاوية بولاية شمال دارفور.

قالت المصادر ان الهجوم بالطائرة المسيرة خلف أكثر من 37 قتيلا مدنيا، من اعيان ورموز المنطقة واعضاء المحكمة ، وإصابة 57 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم نساء وأطفال.

الضرر الذي سببته طائرة مسيرة للجيش السوداني في مكان جتماع القيادات الاهلية في منطقة غراء الزاوية

اجتماع الاهالي للإصلاح

بينما قال أحد العمد الذي كان أحد شهود العيان في تسجيل فيديو ’’ كنا في جلسة عادية لحلحلة مشاكل المجتمع، مواطنين، ادارة اهلية، ضربتنا المسيرة، بينهم عمد، بمنطقة غرا الزاوية ، والضحايا قرابة الكم تلاتين شخص، هنا مقبرة ، وجنوب الزاوية مقبرة، وقرقو مقبرة، ومقبرة ثالثة أخرى، الجرحى لا يقل عن خمسين ‘‘.

فيديو للمشيعين في منطقة غراء الزاوية في ولاية شمال دارفور

أكد العمدة في الفيديو، ان القتلى والجرحى كلهم مواطنين ابرياء، لا ناقة لهم في الحرب، ولا جمل، ضربو غدرا، وأدان واستنكر هذا العمل الإجرامي الذي يقتل فيه الأبرياء، وترمل فيه النساء، وييتم فيه الأطفال.

قال سوف يتم محاسبة مرتكبي الجريمة امام المجتمع الدولي.

أضاف عمدة اخرى ان الجيش السوداني ارتكب جريمة في منطقة غرا الزاوية، وكل من أبرياء مدنيين، كانوا يجتمعون امام محكمة شعبية، للإصلاح بين الناس.

أوضح منذ قيام هذه الحرب، العمد والشيوخ، هدفهم الإصلاح بين الناس فقط، داخل غرا الزاوية وضواحيها المجاورة.

قال مجلس الصحوة الثوري السوداني / قيادة الفريق محمد بخيت عجب الدور ’’ المجزرة البشرية التي ارتكبها الطيران المسير التابع لجيش جماعة الاخوان المسلمين الارهابي ‘‘.

بينما ادانت تدين حركة تحرير السودان الديمقراطية بأشد العبارات الهجوم المروّع الذي استهدف تجمعاً للمدنيين داخل مبنى المحكمة الأهلية لمنطقة “غرة الزاوية” بولاية شمال دارفور، بواسطة طائرة مسيّرة، والذي أسفر عن مجزرة مأساوية راح ضحيتها العشرات.

اضافت الحركة إن استهداف الأعيان المدنية والمرافق العامة يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ولكافة المواثيق والأعراف الدولية التي تكفل حماية المدنيين العُزّل، وتُجرّم الزج بهم في أتون النزاعات المسلحة.

قال الطاهر ابكر احيمر الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان الديمقراطية وإزاء هذا الوضع الإنساني المأساوي، تطالب قيادة الحركة المجتمع الدولي بمحاسبة مليشيات الجيش السوداني الذي أصبح من أخطر المنظمات المرتكبة لجرائم الحرب والإبادة الجماعية.

في ذات السياق، حمل أحمد تقد لسان الناطق الرسمي باسم الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي (تأسيس) الجيش السوداني والمليشيات مسؤولية مسؤولية هذا قصف المدنيين قانونياً وأخلاقياً، ونطالب بفتح تحقيق عاجل ومستقل لكشف ملابساته ومحاسبة جيش وميليشياته ، وتقديمهم لمحاكمات عادلة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

فيديو وزير الاعلام والناطق الرسمي باسم حكومة الاسلام / خالد احمد دناع

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة وحماية المدنيين.

اضاف إن استهداف المناطق السكنية الآمنة يُعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية، ويمثل استخفافاً مرفوضاً بأرواح المدنيين وحقهم في الحياة الآمنة.