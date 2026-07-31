صورة الموظف بالسفارة الامريكية هاشم علي كريم الذي قتل علي ايدي الاستخبارات العسكرية في ام درمان

مرصد حرب السودان : متابعات

في أواخر شهر فبراير 2026، وقع خبر تصفية الموظف بالسفارة الأمريكية، في معتقلات الجيش السوداني بسلاح المهندسين في مدينة أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم، هاشم علي كريم، كالصاعقة علي أسرته، واثارت هذه القضية غضب الرأي العام والحقوقيين في البلاد، واعتبروها كثيرون، امتداد لسياسة الإفلات من العقاب والعدالة، منذ بداية حرب 15 أبريل 2023، أصبح تنفيذ عمليات القتل خارج القانون للمدنيين، من قبل الأجهزة الامنية، من استخبارات عسكرية، وجهاز المخابرات العامة، وكتائب البراء، ودرع السودان، و المستنفرين ، تمر دون محاسبة من الأطراف المتورطة في هذه الانتهاكات.

في الاونة الاخيرة، اصبح استخدام قانون الوجوه الغريبة، ينفذ بطريقة انتقائية في المناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش السوداني، وبالأخص أولئك المنحدرين من اقليمي دارفور وكردفان، ولم يسلم من ذلك، حتى أولئك الذين، ولدوا في العاصمة السودانية الخرطوم، وغيرها من المناطق.

و قانون الوجوه الغريبة يعطي السلطات الأمنية صلاحيات واسعة، في الاعتقال والحبش لفترات طويلة، والتحقيق، والتعذيب من دون مساءلة ومحاسبة.

طائرة مسيرة تقتل 28 شخصا وتصيب العشرات في سوق منطقة الصافية شمال شرق محلية سودري

اكدت مجموعة محامو الطوارئ إن طائرة مسيرة قصفت يوم الأحد 15 فبراير 2026، سوق منطقة الصافية الواقعة شمال شرق محلية سودري بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 28 شخصًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.

قالت المجموعة وقع الهجوم في وقت يشهد فيه السوق حركة نشطة للمدنيين، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، ما ضاعف من حجم المأساة الإنسانية.

أدانت المجموعة في بيان لها صدر يوم الاثنين 16 فبراير 2026، هذا القصف الذي استهدف مرفقًا مدنيًا خالصًا، وحملت الجهة المنفذة المسؤولية الكاملة عما ترتب على هذا الهجوم من أرواح أُزهقت وأسر فُجعت وممتلكات دُمّرت.

مشيرة إلى إن استهداف الأسواق والأعيان المدنية يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وتقويضًا صارخًا لمبدأ حماية المدنيين أثناء النزاعات.

أطباء السودان: استهداف مستشفى المزموم بمسيرات الدعم السريع يؤدي إلى مقتل 3 أشخاص ويصيب 7 آخرين بينهم كادر طبي

اكدت شبكة اطباء السودان إن قوات الدعم السريع استهدفت بطائرة مسيرة فجر الاثنين 16 فبراير 2026، مستشفى المزموم بولاية سنار.

قالت الشبكة في بيانها، أسفر الهجوم بالمسيرة الاستراتيجية علي المستشفى، عن مقتل 3 أشخاص ويصيب 7 آخرين بينهم كادر طبي

في ذات الوقت، اكدت الشبكة أن استهداف المؤسسات الصحية يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية التي تحرم الاعتداء على المرافق الطبية والعاملين في القطاع الصحي، معتبرة أن مثل هذه الحوادث تفاقم من معاناة المدنيين وتحرمهم من الحصول على الخدمات العلاجية.

حملت شبكة أطباء السودان قيادات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن استهداف مستشفى المزموم.

طالبت المجتمع الدولي القيام بدوره لمنع كافة أشكال الاعتداء على المنشآت الصحية، وضمان حماية الطواقم الطبية والمرضى ومحاسبة المسؤولين عنها.

اكدت بعض المصادر المقربة نبأ تصفية هاشم علي كريم موظف السفارة الامريكية داخل معتقلات الجيش السوداني بسلاح المهندسين في أم درمان، يوم الأربعاء 25 فبراير 2026 ، في العاصمة السودانية الخرطوم.

في هذا السياق، قال تحالف السودان التأسيسي ’’ تأسيس‘‘ في بيان له يوم الأربعاء 25 فبراير ’’ ان هاشم اعتقل بدعوى، أنه لم يغادر منزله إبان وجود قوات الدعم السريع بولاية الخرطوم، وهي تهمة تكشف حجم التعسف والانتهاكات التي ترتكب تحت غطاء قوانين جائرة تفتقر إلى أدنى معايير العدالة وسيادة حكم القانون ‘‘.

أضافت تأسيس إن سياسة الفصل والعقاب على أساس الاشتباه والانتماء التي ينتهجها هذا الجيش، والمليشيات المتحالفة معه تمثل جريمة جسيمة في حق السودان وشعبه، تستوجب المواجهة والرفض القاطع من جميع السودانيين، وكذلك من المجتمعين الإقليمي والدولي.

واتهمت تأسيس حكومة الأمر الواقع في السودان، أنها تتبني سياسات تمزيق النسيج الاجتماعي السوداني، وإشاعة الكراهية والعنصرية والقبلية بين السودانيين والسودانيات.

شبكة اطباء السودان تتهم الحركة الشعبية والدعم بقتل 5 أشخاص واصابة العشرات بقصف مدفعي في مدينة الدلنج

اتهمت شبكة اطباء السودان أن القصف المدفعي لمدينة الدلنج من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية جناح عبد العزيز آدم الحلو ادي الي مقتل 5 أشخاص واصابة 33 اخرين.

قالت الشبكة إن طال أحياء، فريش، والمرافيد، والحلة الجديدة، وأوقع خسائر بشرية وسط المواطنين، إضافة إلى أضرار متفاوتة في المنازل والممتلكات، حيث استقبلت المرافق الصحية بالمدينة المصابين بعضهم في حالات حرجة، فيما تعمل الكوادر الطبية في ظروف بالغة التعقيد.

ادانت شبكة أطباء السودان بأشد العبارات هذا الاستهداف الممنهج للأحياء السكنية، والذي يُمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين الأبرياء لخطر جسيم، خاصة في ظل استخدام المدفعية الثقيلة داخل مناطق مأهولة بالسكان.

اكدت الشبكة أن استمرار هذا النهج يفاقم من معاناة المواطنين ويزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في المدينة.

في ذات الوقت، حملت الشبكة الدعم السريع والحركة الشعبية المسؤولية الكاملة عن هذا الاستهداف الممنهج.

طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية بالتحرك العاجل للضغط من أجل وقف استهداف المدنيين والمناطق السكنية، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين الذين بدأوا في العودة الطوعية عقب فك حصار المدينة.

ودعت الشبكة الأمم المتحدة للضغط على قيادات الدعم السريع والحركة الشعبية المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

قام الجيش السوداني بقصف مدينتي المجلد و الفولة مساء الأربعاء 4 مارس 2026 مستهدفة معسكرات النازحين والأسواق والأحياء السكنية المدنية، وقد أسفر هذا الهجوم عن مقتل 8 مواطن وجرح 29 آخرين في مدينة الفولة ، ومقتل 75 في مدينة “المجلد” وجرح 80 آخرين بعضهم إصاباتهم خطيرة، بالإضافة إلى عدد من المفقودين .

شبكة أطباء السودان: مقتل 9 أشخاص وإصابة 51 آخرين جراء القصف المدفعي للدعم السريع والحركة الشعبية على مدينة الدلنج

اكدت شبكة اطباء السودان مقتل 9 أشخاص واصابة 51 آخرين جراء القصف المدفعي الذي تعرضت له مدينة الدلنج من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو يوم الخميس 5 مارس 2026.

قالت الشبكة، استهدف القصف حي المك شمال ومنطقة الطرق وحي المدارس والسوق الكبير، ووفقاً لفريق الشبكة بالمدينة، تم نقل المصابين إلى المرافق الصحية لتلقي العلاج، فيما لا يزال القصف مستمراً على عدد من الأحياء السكنية، مما يهدد بارتفاع عدد الضحايا وسط المدنيين.

دانت شبكة أطباء السودان بشدة استهداف الأعيان المدنية والأسواق وأماكن تجمعات المدنيين بمدينة الدلنج، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان.

وأكدت أن القصف المتعمد للأحياء السكنية والأسواق يمثل جريمة حرب تزيد من معاناة المواطنين وتفاقم الأوضاع الإنسانية بالمدينة.

في ذات الوقت، حملت شبكة أطباء السودان الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات.

طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية بالتحرك العاجل لوقف القصف المتعمد على المدنيين، والضغط على قيادات الدعم السريع والحركة الشعبية لردعها ومنع استمرار هذه المجازر، إلى جانب العمل على ضمان حماية المدنيين.

هجوم قوات الدعم السريع علي منطقة ام كريدوم يتسبب في مقتل 7 أشخاص وحرق المركز الصحي

قالت شبكة اطباء السودان، تسبب الهجوم الذي نفذه الدعم السريع على منطقة “أم كريدم” بولاية شمال كردفان أمس الخميس، في مقتل (7) أشخاص بينهم امرأتان وطفل في اعتداء دموي استهدف المدنيين العزل حيث تعرضت أم كريدم لهجوم واسع تم خلاله حرق أجزاء كبيرة من المنطقة ونهب السوق بشكل كامل، إلى جانب إحراق المركز الصحي الوحيد ونهب الصيدلية، ما خلّف دماراً واسعاً زاد من معاناة المواطنين خلال شهر رمضان.

بينما اعتبرت ان هذا الاعتداء على مناطق سكنية لا يوجد فيها أي مظاهر عسكرية تعمد واضح من الدعم السريع لاستهداف المدنيين والعمل على ترهيبهم وتهجيرهم قسراً من مناطقهم.

أضافت يمثل إحراق المرافق الصحية ونهبها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المنشآت الطبية ويكفل حمايتها في أوقات النزاع.

طالبت شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات المتكررة ضد المدنيين، والعمل على حماية السكان والمرافق الصحية في مناطق النزاع، ومحاسبة قادة الدعم السريع المسؤولين عن هذه الجرائم بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب.

مقتل 7 أشخاص بينهم طفل وإصابة 13 آخرين بينهم ثلاث نساء جراء القصف المدفعي على الدلنج

قالت شبكة اطباء السودان، تسبب القصف المدفعي المتعمد من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان في مقتل (7) أشخاص بينهم طفل وإصابة (13) آخرين بينهم ثلاث نساء، حيث استهدف القصف الأحياء السكنية داخل المدينة مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وحدوث حالة من الذعر وسط المواطنين.

وأكدت الشبكة في بيان لها يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، أن استمرار استهداف الأحياء السكنية بالمدفعية من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم الاعتداء على المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان.

وأضافت الشبكة أن ما حدث يعكس حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون في مناطق النزاع نتيجة التصعيد العسكري واستمرار القصف المتعمد.

حملت شبكة أطباء السودان قيادات الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو المسؤولية الكاملة عن مقتل المدنيين من النساء والأطفال.

طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية بالتحرك العاجل للضغط من أجل وقف استهداف المدنيين، وعدم الصمت تجاه هذه الانتهاكات المتكررة والتي باتت تمثل تحديا أمام استقرار المواطنين وسببا في عمليات النزوح القسري.

الأجهزة الأمنية في ولاية الجزيرة اعتقلت الناشط والمتطوع مازن الشيخ بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع.

حسب بيان مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان، في فترة سيطرة قوات الدعم السريع، عرف مازن احمد الشيخ بنشاطه الإنساني والخدمي، حيث عمل مديرًا إداريًا لمستشفى الحلة الجديدة الخيري بمدينة الحصاحيصا.

واكد البيان انه ساهم في عدد من المبادرات الإنسانية التي هدفت إلى توفير الدواء للمرضى، وتشغيل تكايا لإطعام المحتاجين، وإنشاء محطات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب دعم الأسر المتضررة والنازحين في ظل ظروف الحرب القاسية.

اكد مرصد الجزيرة أن استمرار احتجاز المدنيين بسبب نشاطهم الإنساني أو المجتمعي يمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الأساسية، ويقوض مبادئ العدالة وسيادة القانون، خاصة في ظل غياب الشفافية حول إجراءات الاحتجاز والتهم الموجهة.

وطالب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، ووقف استهداف المتطوعين والعاملين في المجال الإنساني، وضمان حماية الفضاء المدني واحترام الحقوق والحريات الأساسية.

ودعا السلطات المعنية إلى الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، ووضع حد لأي ممارسات من شأنها ترهيب النشطاء والمتطوعين الذين يواصلون خدمة مجتمعاتهم في ظروف بالغة الصعوبة.

حزب المؤتمر الشعبي يؤكد ان قوة عسكرية اعتقلت القيادي الناجي عبدالله

أكد حزب المؤتمر الشعبي في بيان له يوم الاثنين 16 مارس 2026، أن قوة عسكرية اعتقلت الدكتور الناجي عبدالله الحاج القيادي بالمقاومة الشعبية، من مكان إقامته في أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم، فجر يوم الأحد 15 مارس 2026.

الناجي عبدالله عضو الامانة بالمؤتمر الشعبي الذى صال مقاتلا في محاور عديدة لسنوات الحرب الأربع الجارية، وشارك في كافة معارك الكرامة الوطنية، أكثر من 12 جولة، طاف خلالها كافة ولايات السودان، وعاد من آخر جولاته من مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، حسب ما جاء في بيان الحزب.

قال الحزب ’’ ولم تتوفر لنا، حتى الآن ، أي معلومات عن أسباب اعتقاله أو نية التحفظ عليه أو تقديم اتهام في مواجهته، و نخاطب الرأي العام بهذا البيان ‘‘.

طالب حزب المؤتمر الشعبي الجهات التى قامت بهذا الفعل توضيح دواعي اعتقاله وأن يُكفل له كافة الحقوق التى تضمن سلامته الشخصية بالمعاملة الكريمة من الجهة التي اقتادته.

وتأكيداً لمبدأ سيادة حكم القانون الذي يقتضي أن أي إجراء بالقبض أو التوقيف يجب أن يقوم على وجود اتهام محدد وفق نص قانوني واتباع الإجراءات القانونية السليمة، وإن كانت اللحظة إنتقالية والحرب جارية، فإننا نطمئن أهله وأسرته، و زملاءه في المقاومة الشعبية و عضوية المؤتمر الشعبي قاطبة .

أوضح الحزب انهم في الامانة العامة شرعوا في إجراء اتصالات، وتقديم الدعم القانوني إشراف الأمانة العدلية، و بما يكفل تحقيق حماية الحقوق والحريات العامة .

في ذات الوقت، ناشد حزب المؤتمر الشعبي المجاهدين و المستنفرين و المقاومة الشعبية تستدرك تماماً مدى تأثير هذه الواقعة عليهم.

قال ’’ ندعوهم الا تلهيهم غرف الإشاعات والفتن التي تديرها المليشيا المتمردة و وأعوانها في الداخل والخارج عن واجب الدفاع عن سلامة البلد واهله ومواطنيه، و حسم المعركة لصالح الشعب السوداني ‘‘.

أكد الحزب تجديد عهده مع القيادة العسكرية، وأنهم ماضون في طريق المقاومة الشعبية المساندة للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى حتى تحقيق النصر.