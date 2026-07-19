مرصد حرب السودان : متابعات

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اوتشا من أن القتال وتفشي الأمراض يواصلان إلحاق خسائر فادحة بالمدنيين في جميع أنحاء البلاد، تم الإبلاغ عن هجمات متعددة بطائرات مسيرة في أنحاء دارفور وكردفان.

قالت الأمم المتحدة في بيان صدر يوم الأربعاء 15 يوليو 2026، في ولاية شمال كردفان، أفاد شركاء في المجال الإنساني بأن طائرة مسيرة أصابت، وفقاً للتقارير محطة وقود في منطقة الملجة بمدينة الأبيض يوم الأحد 12 يوليو.

و اضافت، في اليوم نفسه، أفاد شركاء في شمال دارفور بأن طائرة مسيرة استهدفت عدة شاحنات كانت تسير على الطريق الرابط بين الفاشر و أم كدادة، في حادثة منفصلة، ​​أسفر هجوم آخر بطائرة مسيرة عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين في بلدة “كُبُم” بولاية جنوب دارفور.

في ذات الوقت، يواصل وباء الكوليرا انتشاره إلى مناطق جديدة في دارفور وكردفان، حيث أفادت التقارير بتأكيد حالات جديدة في مخيم كمبالا للنازحين بولاية جنوب دارفور، كما سُجِّلت أول حالة مشتبه بها في محلية طويلة في ولاية شمال دارفور.

اكدت أوتشا في ولاية غرب كردفان التي شهدت أكبر عدد من الإصابات رصد الشركاء في المجال الصحي ست حالات جديدة مشتبه بها وحالتي وفاة مرتبطتين بالمرض، بينما أُبلغ عن 32 حالة جديدة مشتبه بإصابتها بالكوليرا يوم الأحد الثاني عشر من يوليو في محلية غرب بارا بولاية شمال كردفان.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تم تأكيد 1,330 حالة إصابة بالكوليرا و114 حالة وفاة حتى تاريخ 7 يوليو 2026.

بينما يواصل الشركاء في المجال الانساني تخزين الإمدادات مسبقاً وتوسيع نطاق الاستجابة لتفشي الوباء؛ ففي 12 يوليو 2026، سلمت منظمة اليونيسف، إمدادات صحية أساسية إلى مدينة الفولة في ولاية غرب كردفان لدعم جهود الاستجابة المستمرة للكوليرا، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الإمدادات أكثر من 429,000 شخص.

أما في جنوب نيالا، واصل الشركاء تنفيذ تدابير الوقاية والمكافحة، بما في ذلك حملات التوعية المجتمعية والصحية، وعمليات كلورة المياه المنزلية، وتوزيع شرائط الكلور للحد من مخاطر انتقال العدوى.

قالت أوتشا في مثل هذا الوقت من العام الماضي، واجه السودان تفشياً واسع النطاق للكوليرا أسفر عن تسجيل أكثر من 80 ألف حالة مشتبه بها وما يزيد عن ألفي حالة وفاة مرتبطة بالمرض.

وجدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) دعوته لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويؤكد مجدداً على الحاجة إلى توفير تمويل سريع ومرن يتيح للشركاء الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في جميع أنحاء السودان.