لقاء وزير المالية السوداني جبريل ابراهيم مع مسؤولة دائرة افريقيا في البرلمان الاوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل

سودان وور مونيتور : بروكسل

عقد وزير المالية والاقتصاد السوداني ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية، الدكتور جبريل إبراهيم، اليوم، لقاء مع هايلدا فاوتسمانس، مسؤولة دائرة أفريقيا في البرلمان الأوروبي، وفيكتوريا غارسيا بيريث، مقررة البرلمان الأوروبي المعنية بالسودان، وذلك بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، ضمن جولته الأوروبية.

قال بيان حركة العدل والمساواة السودانية الذي صدر يوم الجمعة 17 يوليو، قدّم الوزير تنويراً حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في السودان، وانعكاسات الحرب التي أشعلتها مليشيا الدعم السريع على المدنيين ومؤسسات الدولة.

واوضح البيان ان الوزير استعرض التدخلات الخارجية في الحرب.

قال ’’ أن استمرار الدعم الخارجي للمليشيا أطال أمد الصراع، وندعو إلى وقف الدور الإماراتي، والضغط على الجهات التي تقدم الدعم لمليشيا قوات الدعم السريع ، إلى جانب تعزيز الاستجابة الإنسانية لملايين السودانيين، خاصة العائدين من دول الجوار، عبر توفير الغذاء والرعاية الصحية والمياه والتعليم ‘‘.

وأكد أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به الاتحاد الأوروبي في دعم الحل السياسي والحد من التدخلات الأجنبية، مجدداً التزام الحكومة بإعلان جدة، ومشدداً على ضرورة التعامل مع الدعم السريع باعتباره قوة عسكرية متمردة يجب نزع سلاحها ودمج من تنطبق عليهم الشروط وفق الترتيبات الأمنية بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

في ذات الوقت، دعا إلى إطلاق حوار سوداني – سوداني شامل بمشاركة جميع القوى السياسية ومكونات المجتمع دون إقصاء، مؤكداً أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر عملية سياسية جامعة.

طالب الدكتور جبريل الاتحاد الأوروبي خلال اللقاء بإدانة جرائم قوات الدعم السريع والعمل على تصنيفها منظمة إرهابية، وعدم المساواة بينها وبين القوات المسلحة السودانية، محذراً من سعي المليشيا إلى تكرار ما ارتكبته في الفاشر باستهداف مدينة الأبيض ومنشآتها المدنية، ومجدداً رفض السودان القاطع لأي محاولات تستهدف فصل إقليم دارفور أو المساس بوحدة البلاد.