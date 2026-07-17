لقاءء رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس الاريتري اسياسي افورقي

سودان وور مونيتور : اسمرا

وصل السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان يوم الجمعة 17 يوليو 2026، إلى العاصمة الإريترية أسمرا في زيارة أخوية تعبر عن مدى الإخاء والمحبة التي تربط بين شعبي الدولتين وكان في استقباله الرئيس الأريتري أسياس أفورقي بمطار أسمرا الدولي.

قال بيان مجلس السيادة، تناول الرئيسان مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمرا في مختلف المجالات.

وأكدا على أهمية تعزيز الروابط الأخوية الراسخة بين الشعبين الشقيقين.

الرئيس الاريتري يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني في مطار اسمرا الدولي

وحسب بيان المجلس، تأتي زيارة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة لدولة إريتريا تأكيدا على حرص السودان على تقوية علاقاته مع الجارة أريتريا، كما تعكس مستوى التنسيق المشترك بين قيادتي البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية وإرساء الأمن والاستقرار في الإقليم.