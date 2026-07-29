رئيس حكومة السلام وقائد قوات الدعم السريع محمد حمداني دقلو في اجتماع مجلس الامن في نيالا بجنوب دارفور

سودان وور مونيتور: اقليمي دارفور وكردفان

اعلن مجلس الامن و الدفاع بحكومة تأسيس بعد انعقاد اجتماع ضم كل العضوية لحكومة السلام برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ورئيس وزراء حكومة السلام ووزير الداخلية سليمان صندل مساء الاثنين الموافق 27 يوليو 2026م، نوقش فيه التطورات الميدانية للعمليات العسكرية بالمحاور المختلفة لقوات الدعم السريع.

رئيس وزراء حكومة السلام ووزير الداخلية سليمان صندل في اجتماع مجلس الامن في نيالا بجنوب دارفور

وأضاف صندل دعمه الكامل للجهود العسكرية وأكد فيه معالجة تحديات تأمين المدن، وحماية المدنيين مشيراً الى تشكيل ألية متخصصة لتأمين المناطق الزراعية، ودعم الإنتاج الزراعي كخطى اولية لتحقيق السلام بالمناطق الريفية.

من جانبه صرح قائد قوات الدعم السريع/ محمد حمدان دقلو بفك الرسن كدلالة على بدء المواجهات، وحمس فيه قواته بعدم الرجوع الى الخلف مع الالتزام على حماية المدنيين.

وقال في الاجتماع ’’ التعليمات ستكون بيد القوات بالميادين وأضاف ان المعارك ستكون للأمام دون ذكر المناطق‘‘.

واوضح ’’ الرسن من اليوم ما مني، نحن بدونا بندولات والناس بفكو ليهم الرسن تاني مافي نوم ونحن معاكم وتلقونا قدامكم ‘‘.

دعا في حديثه بعدم التصوير الا للمختصين المسؤولين عن الإعلام.

مشيراً الى ان أسباب الهزيمة تعود الى التصوير، وان المصورين غير المعنيين، يدلوا العدو بمعلومات استخباراتية مجانية وتوقع ان اللعبة ستتغير مع حسهم بمحاربة المندسين ’’ الطابور الخامس ‘‘ بين المقاتلين.

البرهان يرافق مناوي وكيكل ومخاطبة قواتهم بارض المعارك بكردفان

البرهان في ارض المعركة مع مني اركو مناوي وكيكل في اقليم كردفان

في ذات السياق، أظهرت مقاطع فيديو منشورة على منصات التواصل الاجتماعي وقنوات اعلامية موالية للقوات المسلحة السودانية وصول رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس القوة المستركة لحركات الكفاح المسلح وحاكم اقليم دارفور مني اركو مناوي وقائد قوات درع السودان ووالي شمال كردفان عبدالخالق عبداللطيف الى منطقتي ام سيالة وجبرة الشيخ على متن مروحية وذلك مساء الاثنين الموافق 27 يوليو 2026م، وذلك عقب التطورات الميدانية الاخيرة بشمال كردفان والتي انتهت بسيطرة الجيش بمساندة القوات المشتركة بالسيطرة على مناطق ام سيالة وبارا وطريق الصادرات بشمال كردفان.

البرهان في ارض المعركة مع مني اركو مناوي وكيكل في اقليم كردفان

واشارت التوقعات الى إستمرار العمليات بشمال كردفان، وتحديدا المناطق الإستراتيجية التي يتنافس عليها الجيش السوداني والدعم السريع مثل طريق الصادرات الذي يعتبر الخط الاقتصادي الذي يربط دارفور وكردفان بمدن الخرطوم، والشمالية ومدينة الابيض، وبارا والتي تعد من مطامع القوات المتصارعة للتحكم عليها.

البرهان في ارض المعركة مع مني اركو مناوي وكيكل في اقليم كردفان

إعتقال رئيس الادارة المدنية بجنوب دارفور

فادت أنباء عن اعتقال رئيس الادارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف ادريس من قبل قوات الدعم السريع بعد ايقافه واجراء تحقيقات تتعلق بفساد مالي وانشطة مخالفة لتحالف تأسيس قضي على اثرها ايداعه سجن كوريا بمدينة نيالا.

صورة رئيس الادارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف ادريس

ادى اعتقاله الى اثارة غضب ابناء الفلاتة بسبب اعتقال رئيس الادارة المدنية الذي ينتمي للفلاتة من قبل قوات الدعم السريع كما نشر عدد من نشطاء القبيلة تهديدات للسلطات باطلاق سراح ذويهم او اقتحام السجن واخراجه عنوة والذي زعمت اعتقاله لأسباب عنصرية وجهوية.

انتشار خطير لفيروس الكبد الوبائي بمدينة كتم والحصبة بوسط جبل مرة كارثة صحية على المواطنين

كشفت مصادر طبية من مدينة كتم لـ(سودان وورمونيتور) عن انتشار كثيف لفيروس الكبد الوبائي حيث تواردت عدد من الحالات بينها الخطيرة تم نقلها الى مستشفى نيالا لتلقي العلاج فضلا عن حالات الوفاة التي وصلت المستشفى في المراحل المتأخرة.

صورة لاحد الاطفال المصابين بمرض الحصبي

وترجح اسباب الانتشار لأنفتاح المدينة بالدول المجاروة من تشاد وليبيا ومناجم الصحراء التي كانت موبوءة حيث افادت المصادر ايضا عن وفاة المريضة (ف أ ع) بعد ان تلقت الاصابة عن طريق زوجها الذي يعمل سائق للشاحنات التجارية والذي سبق له رفض السلطات الليبية من دخول اراضيها بعد ثبوت اصابته بإلتهاب الكبد الوبائي.

رصدت العناصر الطبية تسجبل حالات اصابة عرضية، وغالبية المصابات من النساء، وحالات الوفاة كذلك حيث اكد المصدر الطبي استقباله عدد 22 حالة منذ دخول عام 2026م، تسعة حالات تم تحويلها الى مستشفى نيالا والمستشفيات الاخرى بجانب متابعة ثمانية حالات بالعلاج ووفاة سبعة مصابين بينهم خمسة نساء، وشاب عشريني، ومسن بعمر الستين.

وبينما اضاف المصدر ’’ ان بعض الحالات وصلت المستشفى في المراحل المتأخرة والتي احالت من استيعاب العلاج بعض الحالات تصلنا متأخرة في المراحل الاخيرة والمستشفى ما بتقدر تسعفه، بجانب نحن نخاف اكتر على المرافقين من انتقال العدوى، ولأنهم ما بلتزموا بتوجيهات الوقاية البنقدمها ليهم ‘‘.

قال ان انتشار مثل هذا الوباء يتطلب تدخل عاجل من السلطات والكوادر الطبية، والتوعية بمخاطره، ولدرء المرض يطالب بتوفير امصال التحصين، والتطعيم ضد المرض.

واوضح يجب وضع بوابات خاصة بالفحص عند البوابات الحدودية، ولا سيما الوافدين من منجم ’’ كوري ‘‘ الذي ينتشر فيه المرض بشكل كبير.

مناشد القوات العسكرية بالتدخل السريع في المنطقة، هي من ضمن المناطق الموبوءة، وعدم تركها، دون تطعيم او تحصين بجانب تعقيم المعدات الطبية.

واوضح ان عودة توليد النساء التقليدي قد يساهم بشكل كبير في انتقال العدوى، وخصوصا اذ اعتمدت غالبية القرى المتاخمة للمدينة ظاهرة توليد القابلات ’’ الحقيبة المتنقلة ‘‘ بعد تدهور المراكز الصحية، وصعوبة الوصول الى المستشفى دون تعقيم المعدات وندرتها.

صورة لاحد الاطفال المصابين بمرض الحصبة

في ذات السياق، افادت مصادر لـ(سودان وورمونيتور) عن ظهور حالات اصابة بمرض الحصبة بكل من مناطق ’’ برداني ‘‘ و ’’ تبرا ‘‘ بمحلية وسط جبل مرة بولاية وسط دارفور، و تم رصد عشرات الحالات بين الاطفال في عمر 4 الى 12عاما وناشد المواطنين السلطات بولاية وسط دارفور، والمنظمات الانسانية للتدخل وتدارك الأزمة، والحد من انتشارها الى المناطق الاخرى ولسلامة المواطنين والاطفال بوجه الخصوص.