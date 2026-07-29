السلطات في منطقة ادري التشادية تهدم مساكن اللاجئين السودانيين المؤقتة

سودان وور مونيتور : ادري تشاد

وردت أنباء من معسكر ادري المؤقت للاجئين السودانيين في دولة تشاد إن السلطات بدأت من صبيحة اليوم الأربعاء بازالة المساكن، والغالبية العظمي من السكان الاطفال والنساء وكبار السن.

قال المصدر ل ’’ سودان وور مونيتور ‘‘ من داخل معسكر ادري المؤقت، أن آليات الهدم تتحرك بجانب القوات الامنية وجهاز الشرطة، هدمت العشرات منازل اللاجئين السودانيين المؤقتة.

اشارت الي ان الجميع تفاجأ بمثل هذا العمل، ولم يكن متوقعا ان يتم الهدم والتكسير بهذه الطريقة غير الانسانية، وناشد اللاجئون السودانيون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتدخل العاجل، وحماية ممتلكاتهم من الخراب والدمار.

في ذات السياق، أوضح مصدر آخر، أن السلطات تهدف بهدم هذه المساكن، بنقلهم الي المعسكرات الأخرى، المخططة والمجهزة من ناحية الخدمات المكتملة.

وبحسب المصادر الموثوقة يستضيف مخيم ادري المؤقت بشرق تشاد أعداداً هائلة تقدر بأكثر من 150 الف إلى نحو 200 ألف لاجئ سوداني.

مع وجود تقديرات غير رسميّة تشير أحياناً لوصول الإجمالي في المنطقة والمدينة إلى ما يفوق 300 ألف شخص، ممن فروا من جحيم الصراع في إقليم دارفور وتحديداً مدينة الجنينة وما حولها، بسبب حرب 15 أبريل 2023.

مشاهد من تهديم مساكن في اللاجئين السودانيين في ادري التشادية