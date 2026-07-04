صورة لشاحنة الاغاثة التي تعرضت لضربة بطائرة مسيرة في منطقة تندلتي

مرصد حرب السودان : ولاية النيل الابيض

اكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ’’ UNHCR ‘‘ في بيان لها علي صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة الثالث من يوليو 2026، عن تعرض شاحنة تابعة لها لضربة بطائرة مسيرة في الأول من يوليو الجاري، علي الطريق بالقرب من مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض.

قالت في البيان، أن سائق الشاحنة نجا من الضربة، و الشاحنة كانت محملة بـ 50 طناً من مواد الإغاثة، شملت بطانيات، وأوعية مياه، وأدوات مطبخ، وحصائر للنوم، وأغطية بلاستيكية، ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية، وكانت جميعها متجهة إلى عائلات نازحة في أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان، و دُمرت كل قطعة من هذه المساعدات المنقذة للحياة.

واوضحت المفوضية، تُعد هذه الحادثة الثانية من نوعها هذا العام التي تتعرض فيها شاحنة تابعة للمفوضية لضربة بطائرة مسيّرة في السودان، وهو ما يعكس نمطاً مثيراً للقلق يلحق أضراراً جسيمة بالمدنيين والعاملين في المجال الإنساني على حد سواء.

أضافت إن تعطل وصول أي شاحنة مماثلة يعني بقاء العائلات لفترة أطول دون الاحتياجات الأساسية، كما يضطر فرقنا للبحث عن مسار بديل للوصول، إن وُجد مثل هذا المسار أصلاً.

قالت المفوضية ’’ لا ينبغي أن يكون العاملون في المجال الإنساني هدفاً للهجمات، ولا المساعدات الإنسانية كذلك ‘‘، ذات البيان لم يذكر بالتحديد الجهة المسؤولة عن استهداف شاحنة الاغاثة.