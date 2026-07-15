مرصد حرب السودان : ولاية غرب دارفور

اكدت المنظمة الدولية للهجرة في الفترة ما بين العاشر والثالث عشر من يوليو 2026، نزوح 595 من منطقة كلبس والقرى التي تقع حولها وادي بردي، وحوش، وعداريب، بولاية غرب دارفور، نتيجة المعارك العسكرية التي دارت في الفترة الاخيرة مع قوات الدعم السريع من جهة والجيش والمشتركة.

قالت المنظمة ان الأسر المتضررة نزحت إلى مناطق آمنة داخل الولاية، وبعضهم إلى دولة تشاد المجاورة، واوضحت ان الوضع متوترا وشديد التقلب.