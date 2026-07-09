رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان في لقاء مع السفير محمد بلعيش مبعوث الاتحاد الافريقي لدي السودان بالعاصمة السودانية الخرطوم

سودان وور مونيتور : ولاية الخرطوم

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، يوم امس الأربعاء 8 يوليو 2026، بمكتبه في الخرطوم، السفير محمد بلعيش مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى السودان ، وذلك بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير محي الدين سالم.

بينما أوضح السفير بلعيش، في تصريح صحفي، أن اللقاء يأتي في إطار حرص قيادة مفوضية الاتحاد الأفريقي على مواصلة التشاور مع القيادة السودانية حول مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية، والعمل على استكمال الترتيبات العملية لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بلعيش أنه أجرى مباحثات مع رئيس مجلس السيادة، نقل خلالها لفخامته تحيات وتقدير محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

في ذات الوقت أشار إلى أن اللقاء استعرض آفاق تحقيق السلام في السودان، والتحديات الراهنة التي تعترض مساره، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لتجاوز هذه العقبات بما يفضي إلى تحقيق الأمن والاستقرار، حسب ما جاء في البيان علي إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، لمجلس السيادة السوداني.

وأكد السفير بلعيش حرص المفوضية والتزامها بمواصلة المساعي الرامية لخفض التصعيد، باعتباره خطوة أساسية نحو التوصل إلى وقف إطلاق النار، والذي يمثل بدوره مدخلاً رئيسياً لمعالجة الأزمة، مع الدفع قدماً بعملية سياسية شاملة تقوم على إشراك جميع الأطراف وتمكينها من الاضطلاع بدور فاعل في مسارها ومخرجاتها.

وجدد السفير تأكيد المفوضية على أولوية الحل السياسي وإطلاق حوار وطني جامع، انطلاقاً من أن بناء الدولة يقوم على المصالحة الوطنية، وقبول الآخر، وتعزيز التعايش السلمي.

قال ’’ ستظل المفوضية ملتزمة بدعم وحدة السودان وسيادته الوطنية، ومواكبة التطورات السياسية والأمنية والإنسانية، إلى أن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية للشعب السوداني ‘‘.

وكشف بلعيش أن الفترة المقبلة ستشهد زيارة رفيعة المستوى لقيادة الاتحاد الأفريقي إلى الخرطوم.