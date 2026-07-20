سودان وورمونيتور: اقليمي دارفور وكردفان

أقدمت قوات الدعم السريع بمدينة كتم على اعتقال ثمانية معلمين، وستة تجار على خلفية مخالفات حسب قانون السلطة المدنية بالمنطقة.

وحسب مصادر لـ(سودان وورمونيتور) تعود اسباب اعتقال المواطنين لخلفية صرفهم حوافز متعلقة بوظائفهم الحكومية قبل حرب 15 ابريل (رواتب) من قبل حكومة بورتسودان، والذي تم ارساله لهم عبر تطبيق ’’ بنكك ‘‘ بوكالة استاذ (صراف) الامر الذي اعتبره السلطات بمدينة كتم التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع كنوعا من انواع التعدي والاستهتار بالحكومة الفعلية المتواجدة بالمنطقة.

وانهم يتعاملون مع حكومة موازية وكل من يتعامل معها يعتبر من المتعاونين حسب ما نصت عليه قوانين حكومة (تأسيس).

في ذات السياق، جلس تلاميذ امتحانات الشهادة المتوسطة بمدينة كتم اول هذا الاسبوع، وقد شمل الامتحان تلاميذ المدينة والوحدات الادارية المنضوية تحت الادارة الاهلية لمدينة كتم وفق ما نشره اعلام الادرة المدينة كتم.

كما افادت مصادر اخرى عن اختطاف التاجر/ محمد عبدالله الشهير ب ’’ نق ‘‘ من داخل منزله بحي دبابين غرب يوم الخميس الموافق 16 يوليو2026، من قبل مسلحين ملثمين يستغلون عربة قتالية، يرجح انها تتبع للدعم السريع.

وطالبت المجموعة المختطفة ذوي المتخطف بدفع فدية مالية تقدر بعشرة مليون جنيه سوداني او القتل في حالة رفض ذويه دفع المبلغ.

صورة الربيع عبد الله محمدين احد المعتقلين لدي قوات الدعم السريع

بينما كشفت المصادر عن اعتقال ستة تجار يعملون بسوق كتم اثر تعاملهم بتطبيق ’’ بنكك ‘‘ المرتبط ببنك الخرطوم، ورفضت السلطات بحكومة تأسيس اي تعامل يتعلق بهذا التطبيق، بذات النهج اعتقل اربعة تجار بسوق منطقة بليل جنوبي نيالا اثر استخدامهم تطبيق ’’بنكك ‘‘ في التحويلات المالية، وتم اقتيادهم الى نيالا دون تقديم حكم رسمي بالسجن او الغرامة.

ويعتبر محاولة منع التجار والمواطنين من تداول خدمة بنكك واحدة من الايات الضغط للرضوخ لصالح تنمية بنك ’’ المستقبل ‘‘ الموازي لبنك الخرطوم والذي يعمل تحت سياسات حكومة تأسيس بنظام التوكيل عبر وكلاء دوليين دون نظام الكتروني يحمي املاك المستفيدين الأمر الذي وضع المواطنين في تخوف فقدان الاموال التي تضع تحت طائلة البنك، مما استخدمت اللسلطة الية الاخضاع القسري عبر محاربة التحويل عبر تطبيق ’’ بنكك ‘‘ .

مصرع العشرات بحوادث عنف متفرقة بدارفور وكردفان

أكدت مصادر ميدانية من مدينة لـ(سودان وورمونيتور) عن استهداف طيران الدعم السريع المسير لسوق مدينة الرهد والاحياء المجاورة للسوق صبيحة اليوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2026م.

واكدت ذات المصادر، مقتل 14 مدنيا واصيب 10 اخرين جراء هجوم مسلح شنته قوات الدعم السريع لقرية المسلمية التي تتبع لمدينة الرهد بولاية شمال كردفان صبيحة الامس الموافق 19 يوليو2026م.

بذات النهج استهدفت مسيرات الدعم السريع مورد مياه داخل مزرعة بمدينة الطينة بولاية شمال دارفور مساء الامس الاحد 19يوليو 2026م، دون تسجيل خسائر بشرية وفق مصادر من مدينة الطينة وحسب الحصيلة الأولية لضحايا قصف منطقة الرهد كالتالي:

_الوفيات:

1 /محمد زكريا

2/ منير صديق عيسى

3/ سليمان إسحاق

4/ عبدالله فضل الله محمد

5/ جولي حسين دبيب

6/ بحر الدين مضوي

-الإصابات:

1/ إبراهيم أحمد

2/ بكري عبدالله

3/ حسن خيرالله

4/ جعفر مخار

5/ بشير يوسف عبدالله

6/ الطاهر محمد عبدالرحيم

7/ نزار جعفر

8/ عبدالحفيظ أبوالنو

9/ سموأل حامد آدم

10/ عبدو إسماعيل إبراهيم

11/ أرباب حسن أرباب

12/ النعيم إبراهيم

13/ ياسين صلاح ياسين

14/ مصطفى عمر مصطفى

15/ عماد الدين كوكو

16/ فوزي حسن

17/ عماد الدين جلال حامد

18/ أمين السيد

19/ محمد الأمين

20/ علاء الدين الهادي الطاهر

21/ زهراء عمر غانم

22/ قسمة عمر غانم

23/ محمود عثمان أحمد

24/ حذيفة عثمان السيد

25/ جبارة أحمد بابكر

26/ الأمين السيد

27/ محمد الأمين

بينما ادان تحالف السودان التأسيسي القصف الذي نفذه طيران الجيش السوداني عل كل من مناطق ام قرفة وقرى الحماداب، وود تقيرات وعدد من القرى بشمال كردفان اسفر عن مقتل، واصابة 20 مواطن بينهم سيدتان، وطفلين ونفوق عدد من الماشية الذي استهدفتهم الغارات في مورد المياه.

ويأتي هذا الهجوم بالطائرات المسيرة من كلا اطراف الصراع تمهيدا لمواجهات مباشرة او عمليات عسكرية مرتقبة حيث حشدت كلا الاطراف قواتها باقليم دارفور ومناطق محدودة بدارفور حيث افادت مقاطع فيديو منشورة على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيها مقتل عدد من منسوبي قوات الدعم السريع في كمين نصبه منسوبي القوات المشتركة.

كما اوضح احد اعلامي القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح ان قواتهم استطاعت تنفيذ كمين محكم لقوة من الدعم السريع كانت في طريقها الى مدينة المالحة بولاية شمال دارفور الى منطقة المثلث اسفر عن مقتل عدد منهم بجانب الاستيلاء على عدد اثنين مركبة قتالية وعتاد وحربي ووقود.