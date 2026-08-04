صورة لجنود القوات المشتركة، المصدرمواقع التواصل الاجتماعي

سودان وور مونيتور: شمال دارفور

واصيب ثلاثة اشخاص بواسطة قوات الدعم السريع في احداث متفرقة اثناء هجومها على المناطق الشمالية لولاية شمال دارفور كما عقب دخولهم مواجهات مباشرة مع القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني التي قالت ان طيران الجيش سانده جوياً في تدمير واستهداف مواقع عسكرية ومتحركات للدعم السريع بمليط والدور والفاشر مخلفة خسائر مادية وبشرية في صفوف الدعم السريع.

الدعم السريع يهاجم مسكي وديسا والمشتركة تصد الهجوم بمساندة سلاح الجو السوداني

تشهد المناطق الشمالية لشمال دارفور اوضاعاً أمنية مضطربة منذ أواخر يوليو المنصرم متمثلة في هجوم مسلح على قرى ومحليات شمالي كتم صاحبها مواجهات مباشرة بين قوات الدعم السريع والقوات المشتركة المدعومة من القوات المسلحة السودانية بجانب قصف جوي استهدف أهداف عسكرية للدعم السريع والذي صاحب هجومهم على تلك المناطق مقتل واصابة عدد من المدنيين.

وحسب مصادر لـ(سودان وور مونيتور) اندلعت مواجهات بين القوة المشترة وقوات الدعم السريع بمنطقة مسكي التابعة لمحلية كرنوي بشمال دارفور امس الأحد الموافق الثاني من أغسطس 2026م، حيث تعتبر منطقة “مسكي” من المناطق الاستراتيجية المهمة مع مناطق كرنوي والطينة ما حولها والتي تعتبر اخر المعاقل التي يسيطر عليها الجيش السوداني والقوة المشتركة بإقليم دارفور.

كما تشهد منطقة مسكي اوضاعاً إنسانية مزرية قبل اندلاع معارك الأمس حيث قال مجلس غرف طوارئ شمال دارفور ان الوضع الإنساني تفاقم عقب موجات النزوح الواسعة بعد الهجوم الأخير على مناطق أمبرو الواسعة حيث تعيش عشرات الأسر في العراء وخاصة النساء والأطفال بعد فقدانهم منازلهم.

وفي جانب اخر تشهد ارتفاع جنوني في أسعار السلع الإستهلاكية عقب توقف القوافل التجارية من الطينة، وكتم ومليط بسبب سوء الوضع الأمني وتقييد الحركة التجارية.

فيما أكدت مصادر لـ(سودان وورمونيتور) عن استهداف سلاح الجو السوداني لأهداف عسكرية ومتحركات للدعم السريع بمناطق الدور وام مراحيك مما تسبب بخسائر بشرية ومادية كبيرة امس الاحد الثاني من اغسطس، حيث ان الدعم السريع هاجم منطقة ديسا شمالي كتم مساء السبت الاول من اغسطس.

وقبلها قد هاجمت قوات الدعم السريع على منطقة الدور مساء الجمعة 31 يوليو 2026، واثناء هجومها على منطقة ديسا قامت بقتل شابين يعملان عند موقع استارلنك ليصل عدد ضحايا المدنين الى ثلاث قتلى، وثلاث اصابات خلال الهجوم الأخير لتلك المناطق.

وقال مصدر عسكري يتبع للقوات المشتركة ان سلاح الجو السوداني استطاع تدمير معاقل، وارتكازات الدعم السريع بمناطق مختلفة بشمال دارفور منذ مساء أمس الأول من اغسطس الى صبيحة اليوم الثاني من اغسطس 2026م، متمثلة في تدمير عدد 10 سيارات قتالية بكامل عتادها تتبع لمتحرك قوة النخبة(2) اثناء اقتحامها محور منطقة الدور.

كما تم حرق اربعة عربات قتالية مدججة بالسلاح شمالي مدينة مليط بولاية شمال دارفور، غارات جوية اخرى دمرت عشرات المركبات القتالية.