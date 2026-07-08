الجيش السوداني يتقدم نحو مدينة الكرمك والدعم السريع يزعم ضد الهجوم

والتحالف السوداني يعلن سيطرته على منطقة أبو سروج بغرب دارفور

تقدمت القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها نحو مدينة الكرمك في الحدود الجنوبية الشرقية مع مع دولة إثيوبيا التي تسيطر عليها قوات تحالف تأسيس المكونة من قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو / جوزيف توكا وقوات الدعم السريع، حيث أصدر القوات المسلحة بيانا أعلنت فيه سيطرتها على المدينة الحدودية، بينما تزعم مصادر من قوات الدعم صد الهجوم صباح اليوم الأربعاء الموافق الثامن من يوليو للعام ٢٠٢٦م.

وفيما لم يتم التأكد من حقيقة الأوضاع على الأرض من مصادر مستقلة حول وضع القوتين على الأرض، إلا أن منسوبين للجيش السوداني نشروا عدد من مقاطع الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) يزعمون فيها دخولهم إلى مدينة الكرمك رغم عدم إحتواء الفيديوهات المنشورة على معالم بارزة من الكرمك تؤكد صحة الإدعاءات المرفقة بما في ذلك بيان الجيش السوداني. وأظهرت فيديوهات لحكومة النيل الأزرق وهي تحتفل بمدينة الدمازين حاضرة الولاية بتحرير مدينة الكرمك الإستراتيجية

من جانبها نفت قوات الدعم السريع لـ (سودان وور مونيتور) بيان القوات المسلحة السودانية حول سيطرتها على الكرمك، زاعمة صد الهجوم الذي وقع على المدينة صباح اليوم. بينما تداولت وسائط إعلام رسمية مقطع فيديو قصير لقائد متحرك النبأ اليقين يقول فيه إنه سيطر بالفعل على المدينة.

وفي سياق منفصل، قال التحالف السوداني الذي يقوده البخاري عبدالله إنه قواته وقوات أخرى ضمنها القوات المشتركة والقوات المسلحة السودانية سيطرا على منطقة أبو سروج الواقعة على بعد ٣٥ كلم شمال مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور اليوم الثامن من يوليو ٢٠٢٦م.

ويأتي التقدم نحو مدينة الجنينة من قبل القوات المشاركة وقوات الجيش السوداني بعد دخولها المنطقة الغربية أواخر يونيو المنصرم والسيطرة على مدينة كلبس ومناطق أخرى بجبل مون بينها منطقة صليعة.