صورة لاحد الاطفال الضحايا الذي سقط بطائرة مسيرة للجيش السوداني منطقة قوز الدحيش بولاية النيل الازرق

منصة شاهد للأدلة الرقمية والتوثيق الحقوقي : الجيش السوداني يستهدف النازحين منطقة قوز الدحيش في محلية التضامن بطائرة مسيرة وسقوط ثلاثة قتلى

استهداف النساء والاطفال يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني

سودان وور مونيتور : ولاية النيل الأزرق

أدانت منظمة شاهد للأدلة والتوثيق الحقوقي باشد العبارات، ما ورد من معلومات اولية بشأن استهداف نازحين في منطقة قوز الدحيش ’’ فريق المغيرة ‘‘ باقليم الفونج البادية الجنوبية، بمحلية التضامن في ولاية النيل الأزرق، في هجوم نسب الى طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني.

فيديو يوضح احد ضحايا قصف المسيرة الاستراتيجية للجيش السوداني

حسب البيان، أسفر هجوم الطائرة المسيرة عن سقوط قتلى وجرحى من أسرة واحدة، بينهم أطفال، وقال البيان إن هذا المشهد، في حقيقة الأمر، يجسد حجم المعاناة التي يعيشها المدنيون في مناطق النزاع.

اوضحت منصة شاهد للادلة الرقمية والتوثيق الحقوقي، ان استهداف المدنيين والنازحين، لا سيما الاطفال والنساء، يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني.

قالت ’’ إذا ثبتت الوقائع، يستوجب تحقيقا مستقلا، وشفافا لتحديد المسؤوليات، وضمان عدم الإفلات أي طرف مسؤول من المساءلة ‘‘.

في ذات البيان، دعت جميع سكان المنطقة و الناشطين والمتطوعين إلى التعامل مع موقع الحادثة وفق أسس التوثيق المهني، من خلال، توثيق موقع الاستهداف بالصور والفيديو من زوايا متعددة دون العبث بالادلة.

طالبت بتسجيل التاريخ والوقت والإحداثيات الجغرافية، اذا امكن، وتوثيق بقايا المقذوفات او الطائرة المسيرة دون نقلها او تغيير موضعها، وتوثيق أسماء الضحايا والمصابين والشهود بعد الحصول علي موافقتهم، مع مراعاة حماية خصوصيتهم، و الاحتفاظ بالنسخ الاصلية للصور، ومقاطع الفيديو، والامتناع عن تعديلها أو ضغطها، وارسال المواد التوثيقية إلى الجهات الحقوقية المختصة مع الحفاظ علي سلسلة حفظ الادلة ’’ Chain of Custody ‘‘ بما يضمن صلاحيتها للاستخدام في التحقيقات المستقبلية.

في ذات الوقت، ناشدت المنصة الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والآليات الدولية المختصة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والجهات الدولية المعنية بحماية المدنيين، والاسراع في تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للوصول الي موقع الحادثة، وجمع الأدلة، والاستماع إلى الشهود، وتحديد المسؤولين عنها وفقا للمعايير الدولية.

اكدت المنصة ان حماية المدنيين ليست خيارا سياسيا، بل التزام قانوني وأخلاقي تفرضه قواعد القانون الدولي الانساني، وان المساءلة والعدالة تمثلان الركيزة الاساسية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، وإنصاف الضحايا وأسرهم.

صورة لاحد الاطفال الضحايا الذي سقط بطائرة مسيرة للجيش السوداني منطقة قوز الدحيش بولاية النيل الازرق

قائمة القتلى : -

1- التاج السيد محمد الخليفة، رب الاسرة.

2- يوسف محمد علي تربة، طفل.

3- جابر محمد علي تربة، طفل.

قائمة الإصابات :-

1- شاملة محمد علي تربة.

2- آمنة محمد علي، ام.