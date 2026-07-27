صورة اللواء مستر عبد العزيز اسماعيل المقلب بمستر هجوم قتل في معارك كردفان الاخيرة

سودان وورمونيتور: ولاية شمال كردفان

اندلعت معارك ومواجهات مباشرة وصفت بالضارية في مناطق بين القوات المسلحة السودانية مع القوات المشتركة التي قادت المعارك بشكل سائد وقوات الدعم السريع منذ السبت الموافق 25 يوليو 2026، وتوالت الى يومها التالي صبيحة يوم امس الاحد الموافق 26 يوليو 2026، مع الحاق خسائر بشرية تقدر بالالاف من كل الاطراف المتحاربة تقدر بالعشرات مع استلام، وتدمير كم هائل من العتاد الحربي والمؤن، بمناطق ام سيالة، وام قرفة، وام جخيخة وطريق الصادرات بشمال كردفان.

وحسب مصادر ميدانية لـ(سودان وورمونيتور) ان العمليات العسكرية بدأت بهجوم القوات المشتركة لسلام جوبا بقيادة اللواء عبدالعزيز اسماعيل نيري الملقب ’’ بمستر هجوم ‘‘ على منطقة ام سيالة بشمال كردفان استطاع بعدها فرض سيطرته على المنطقة بالكامل.

قيادي عسكري للقوات المشتركة يؤكد سير العمليات العسكرية في مناطق كردفان

نيران صديقة تستهدف قيادات بارزة في المشتركة

اوضحت المصادر، بعد السيطرة علي المنطقة، استهدفت طائرة مسيرة تجمعا لقوات القائد نيري مع طاقم حراساته اسفرت عن مقتله مع عشرات الاخرين بينهم الجنرال عبدالله هنو شرف الدين ’’ شوا‘‘ ومحمد صالح وادي ’’ برتو برتو ‘‘ وبابكر اسحق الملقب بجلبة، مع عدد من القيادات بصفوف المشتركة.

احد مقاتلي قوات الدعم السريع يقع في الاسر في معارك كردفان الاخيرة

بينما نفى مصدر عسكري من القوات المشتركة ارتباط الطائرة المسيرة التي قصفت عبدالعزيز نيري ومجموعته بقوات الدعم السريع.

واضاف انها اتت من نيران صديقة كما اسماها ولا سيما استهدافها للقائد الذي كان عازما على تحرير دارفور بمعزل عن الجيش السوداني الذي تهاون من التحرك صوب دارفور، كما يعتبر ’’نيري‘‘ مستر هجوم” من ابرز القادة الميدانيين والمسئول عن متحركات القوة المشتركة بعمليات دارفور وكردفان والصحراء.

الجيش يعلن السيطرة علي طريق الصادرات والمشتركة تؤكد تدمير عشرات العربات القتالية للدعم السريع

بينما أعلن الجيش السوداني استرجاع سيطرته على طريق الصادرات ومناطق وام قرفة ومنطقة جريجيخ امس الاحد26 يوليو 2026، وبارا وجبرة الشيخ وام سيالة.

في ذات الوقت، نشرت القوة المشتركة بيان عسكري، اوضحت فيه انها وبمساندة القوات المسلحة استطاعت الاستيلاء على (54) عربة قتالية ودمرت (62) عربة قتالية مدججة بالسلاح ومقتل اعدادا كبيرة من عناصر الدعم السريع.

واوضحت مقاطع فيديو اخرى منشورة من قبل عناصر القوة المشتركة تظهر فيها مقتل العشرات من قوات الدعم السريع بجانب استيلاؤهم على العتاد، والمركبات القتالية بعد سيطرتها على المناطق التي شنت هجوما عليها.

كما اكد مصدر عسكري من الدعم السريع لـ(سودان وورمونيتور) عن مقتل عدد من قيادات الصف الاول بقوات الدعم السريع بمحاور كردفان يوم السبت الموافق 25 يوليو 2026م بينهم القائد الميداني/ علي جيد والقائد الميداني المسئول والمشرف على عمليات منطقة رهيد النوبة/ الحاج حسن البوص.

كما افادت مقاطع فيديو منشورة على منصات التواصل الاجتماعي تفيد فيها انتقاد المحاربين بصفوف الدعم السريع لقياداتهم بالتقصير وعدم توفير العتاد ونسب الهزيمة الى قصور القادة والاهمال العسكري.

جندي في قوات الدعم السريع يشير الي ان سير العمليات الحالية تتجه الي تحرير مدينة الابيض

واكدت المعلومات الميدانية سيطرة القوة المشتركة على مدينة بارا مساء هذا اليوم عقب سيطرتها على ام سيالة وطريق الصادرات وام قرفة في معارك السبت 25 يوليو 2026، مع قيامها بعمليات تمشيط شاملة مع توقعات لمحاولة الدعم السريع لهجوم مضاد لاستعادة تلك المناطق الاستراتيجة التي تمهد لسيطرتها على مدينة الابيض وتوغلها الى الأمام نحو امدرمان والمدن الأخرى بعد التقدم الذي حققته القوات المشتركة والجيش السوداني مع اعتراف الدعم السريع بالتراجع.

فيما افادت ابناء اولية عن استهداف طائرة مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع إجتماع عسكري بمنطقة ام روابة بشمال كردفان اصيب على اثره المدير التنفيذي وعدد من القيادات العسكرية مساء امس الاحد 26 يوليو2026م، دون الحصول على معلومات اضافية تحدد حجم الخسائر.