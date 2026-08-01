Sudan War Monitor

Sudan War Monitor

تدهور الاوضاع الامنية في بعض مناطق دارفور يؤدي الي مصرع العديد من الاشخاص
أزمة الكاش وانعدام اللحوم تتسب بمعاناة مواطني بلدة كتم
  Sudan War Monitor
تقرير عن الأوضاع بشمال كردفان
هدوء حذر وسط ترقب بتجدد المواجهات بين أطراف الحرب
  Mohamed Haj Nour and Sudan War Monitor
ورقني قبيهو يختتم زيارة رفيعة المستوى إلى السودان والانخراط في تعزيز السلام الإقليمي والحوار
جراء محادثات مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي ووزير الخارجية السوداني
  HASSAN ISAAC AHMED and Sudan War Monitor

July 2026

قانون الوجوه الغريبة يتسبب في تصفية موظف السفارة الامريكية هاشم علي كريم في معتقلات الجيش في سلاح المهندسين
طائرة مسيرة تقتل 28 شخصا وتصيب العشرات في سوق منطقة الصافية شمال شرق محلية سودري
  HASSAN ISAAC AHMED and Sudan War Monitor
ورقني قبيهو يلتقي برئيس مجلس السيادة الانتقالي في العاصمة السودانية الخرطوم
يؤكد لرئيس الوزراء السوداني التزام الايغاد بمواصلة الانخراط الفاعل ودعم السلام الدائم
  HASSAN ISAAC AHMED and Sudan War Monitor
السكرتير التنفيذي للايغاد يعيد افتتاح مكتب البعثة في العاصمة الخرطوم
ورقني قبيهو يؤكد التزام الإيغاد بالوقوف إلى جانب حكومة السودان وشعبه
  Sudan War Monitor
نزوح 14,30 شخصا من قرية الجمامة في محلية سودري بسبب تدهور الاوضاع الامنية
الاسر المتضررة ذهبت إلى أماكن دخل محلية سودري ومنطقة غرب بارا
  HASSAN ISAAC AHMED and Sudan War Monitor
هجمات عسكرية جوية للجيش تسفر عن قتلى وجرحى في صفوف المدنيين في قرية شرشار بشمال كردفان
تأسيس تناشد المجتمع الدولي بفتح تحقيق في الانتهاكات والقصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان
  Sudan War Monitor
عاجل السلطات في منطقة ادري التشادية تبدأ في هدم مساكن اللاجئين السودانيين المؤقتة
اللاجئين يطالبون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتدخل وحماية ممتلكاتهم
  HASSAN ISAAC AHMED and Sudan War Monitor
قائد قوات الدعم السريع يدلي بتصريات نارية في اجتماع مجلس الامن والدفاع بحكومة السلام مع وصول البرهان الي ارض المعارك في كردفان
تفشي وبائي الكبد الوبائي والحصبة بولاية وسط دارفور و إعتقال رئيس الادارة المدنية بجنوب دارفور
  Sudan War Monitor
انعدام الأمن والعنف بين المجتمعات المحلية تسبب في نزوح 20 ألف في إقليم دارفور
الأمم المتحدة استمرار النزاع وحالات النزوح وتفشي الأمراض يؤدي الي تدهور الاحتياجات الإنسانية
  HASSAN ISAAC AHMED and Sudan War Monitor
المنسقية العامة للنازحين واللاجئين الأمراض تُحاصر النازحين واللاجئين ومعاناة الأطفال من مرض سوء التغذية
تطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإنسانية أن تتخذ إجراءات فورية لإرسال الغذاء والدواء والمياه النظيفة
  HASSAN ISAAC AHMED and Sudan War Monitor
© 2026 Sudan War Monitor · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture